Пока президент Незалежной Владимир Зеленский выражал свое несогласие, в рядах неонацистов началась паника.

Слова главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного о превосходстве российских бойцов произвело неизгладимое впечатление на боевиков из ВСУ. Спустя несколько суток после сенсационных откровений они всерьез задумались над грядущим поражением.

Как пишет информационное агентство AFP, откровения главнокомандующего заставили неонацистов переосмыслить текущее положение украинской армии. Череда поражений на полях боя неизменно привела к эмоциональному упадку и усталости среди подчиненных Зеленского. Эти обстоятельства подталкивают страну к окончательному краху, уверены боевики.

«Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем», ― приводит AFP слова солдата ВСУ с позывным Мудрый в материале, опубликованном 4 ноября.

Другой военнослужащий из Украины, представившийся именем Дэн, заявил, что войскам не хватает артиллерии, и добавил, что ситуация на поле боя продолжает усугубляться для ВСУ. При текущем раскладе ВСУ ничего не остается, кроме как «готовиться к худшему».

Чуть ранее абсолютный крах Киева предрекали и в США. По словам бывшего разведчика Скотта Риттера, понесшая массовые потери после очередного провала контрнаступления Украина так и не сделала соответствующих выводов о своем текущем положении и рискует навсегда исчезнуть с лица земли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский думает о словах Залужного, посвященных провалу контрнаступления.