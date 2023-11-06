Защитники Донбасса уничтожили более 60 боевиков ВСУ у островов в Херсонской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46 0

Враг также потерял на данном участке фронта четыре гаубицы.

Защитники Донбасса уничтожили более 60 боевиков ВСУ у островов в Херсонской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Бойцы российской группировки войск «Днепр» за минувшие стуки ликвидировали свыше 60 украинских нацистов в районе островов Фролова, Крынки и Алешкинский на херсонском направлении. Об успехах ВС РФ сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

Он уточнил, что российские военные уничтожили лодку ВСУ с экипажем из шести боевиков в районе острова Флорова, а также были ликвидированы скопления живой силы противника у островов Крынки и Алешкинского. Там киевский режим в общей сложности потерял 57 боевиков.

Также российские военные уничтожили девять украинцев недалеко от Тягинки и Инженерного. В районе населенного пункта были Токаевка были ликвидированы восемь боевиков ВСУ.

На данном участке фронта урон удалось нанести не только живой силе, но и технике противника. На херсонском направлении противник за минувшие сутки потерял четыре гаубицы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено.

Тема:
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