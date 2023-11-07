Участница Pussy Riot Люся Штейн заочно арестована по делу о фейках о ВС РФ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39 0

Активистка ранее неоднократно оказывалась на скамье подсудимых.

Участница Pussy Riot Люся Штейн заочно арестована по делу о фейках о ВС РФ

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В Москве заочно арестована участница Pussy Riot Людмила (Люси) Штейн. Соответствующее постановление было вынесено на заседании Басманного суда. В инстанции рассказали ТАСС, что обвиняемая сейчас находится в международном розыске.

Суд вынес решение заключить под стражу Штейн сроком на два месяца. Мера пресечения была избрана активистке по делу о распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

«Срок ареста будет исчисляться с момента ее экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ», — цитирует агентство собеседника.

Штейн ранее была столичным депутатом. В 2017-м она победила на муниципальных выборах Басманного района.

На скамью подсудимых оппозиционная активистка попадала и ранее: в январе 2021 года за участие в митинге, в июне — за неповиновение сотрудникам полиции, а декабре того же года — за пропаганду нацисткой символики.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд признал виновным экс-члена правления ЦЗПЧ «Мемориал» Орлова.

Тема:
Спецоперация
7 нояб
«Победа России»: премьер Румынии заявил о риске ободрить популистские силы в ЕС
7 нояб
«Угрозы нарастают»: Зеленского предупредили о скором разгроме Украины
7 нояб
Житель Севастополя пострадал при падении обломков сбитого беспилотника
7 нояб
«На верность своему Отечеству»: экс-боевики ВСУ принесли присягу России
7 нояб
Трамп отверг предложение об официальном визите к Зеленскому: грядет скандал?
7 нояб
«Аллигаторы» в небе! Лучшее видео из зоны СВО за день
6 нояб
Великая трагедия Газы и выборы президентов: самые важные события дня
6 нояб
Армия РФ поразила места хранения безэкипажных катеров ВСУ
6 нояб
«Известия» показали уникальные кадры работы дрона-камикадзе по позициям ВСУ
6 нояб
Защитники Донбасса уничтожили более 60 боевиков ВСУ у островов в Херсонской области
+9° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:18
Четверо детей пострадали в жестком ДТП в Татарстане
11:56
«Победа России»: премьер Румынии заявил о риске ободрить популистские силы в ЕС
11:48
Госпитализированный после обморока артист Соломин находится в реанимации
11:37
Лотерея «Русское лото» в третий раз получила звание лауреата премии «Марка № 1 в России»
11:34
«Угрозы нарастают»: Зеленского предупредили о скором разгроме Украины
11:27
Участница Pussy Riot Люся Штейн заочно арестована по делу о фейках о ВС РФ

Сейчас читают

Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике
«Уменьшение окружности живота всего на 1 сантиметр снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 1 процент»
Это не пережить: что произойдет с организмом, если полностью отказаться от мяса
Армения пытается восстановить военный баланс с Азербайджаном — эксперт

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд