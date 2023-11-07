Российские силы ПВО сбили украинские Су-27 и МиГ-29 в зоне спецоперации

Российские военные при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне спецоперации два украинских самолета. Об этом сообщили в Минобороны РФ, приведя данные за минувшие сутки.

Так, по данным ведомства, на Украине сбиты Су-27 и МиГ-29. Цели были ликвидированы в районах населенных пунктов Бригадировка Харьковской области и Роскошное Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, наши бойцы перехватили более 30 вражеских беспилотников.

«Уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов: Сватово Луганской народной республики (ЛНР), Пантелеймоновка, Пески Донецкой народной республики, Мирное, Червоногорка Запорожской области, а также Новая Збурьевка Херсонской области», — говорится в сводке.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием управляемых ракет с активными головками самонаведения в зоне спецоперации на Украине.