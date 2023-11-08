Реагент, соль или песок? Как Петербург намерен бороться с гололедом

Владельцы собак и ветеринары в это время опасаются за четвероногих.

Ничего не мешает местным коммунальщикам активно посыпать дороги противогололедным реагентом. Уже начался поток жалоб — от тех, у кого страдают собаки, и кто просто не понимает, зачем тратить время и деньги на борьбу с тем, чего пока нет. Корреспондент «Известий «Алексей Шанев попытался найти ответ.

Несмотря на дождь, дворники собирают листья, которые тракторист щеткой смел на обочину. Процедура обычная, но в этом году всем процессам уделяют особое внимание. За уборку внутриквартальных территорий теперь отвечают не подрядчики, а жилищные агентства. Людей набрали заново.

«Штат собирался в этом году и много людей пришло достаточно новых, которым нужно узнать и территорию, и точки выхода — откуда выходят, куда, как убирают, куда снег выбросить, куда трактору подъехать», — говорит директор жилищного агентства Фрунзенского района Петербурга Павел Живкин.

Поэтому каждый день, словно тренировка — впереди зима, к которой стремятся подготовиться получше. Первый экзамен в виде снегопада уже был. Коммунальщики отработали стандартно — тротуары вдоль домов и проезды очистили и посыпали солью.

Вот только к такой быстрой реакции у петербуржцев возникли вопросы. Первыми забили тревогу владельцы собак и ветеринары — четвероногим друзьям человека ходить по реагентам категорически запрещено.

Владелица французского бульдога Виктория Михайлова вспоминает прошлую зиму с содроганием — на лечение питомца потратила приличную сумму. И морально готовится к грядущим снегопадам.

«Последствия до сих пор есть на лапках, есть трещины, которые, к сожалению, уже не залечить. А всякие крема, которые распиарены, не помогают, к сожалению. Здесь две стороны есть. С одной стороны, конечно, хорошо. А в этом плане (показывает на собаку. — Прим. ред.) конечно, плохо. Жителям города тоже не очень хорошо — обувь покупаешь на один сезон», — говорит женщина.

Коммунальщики Петроградского района, где живет Виктория Михайлова, соли и в предыдущие годы не жалели, и сейчас, видимо, не собираются экономить.

«Даже хрустит под ногами. И такая картина у каждой парадной дома по Большой Зелениной. С одной стороны, такая оперативность коммунальщиков — это неплохо. Но с другой — реагенты, в данном случае соль, используют против гололеда. А ведь именно льда тут и не было», — говорит журналист.

И такая картина не только во дворах. Вот фотографии тротуаров рядом с проезжей частью на Ординарной улице, а это — Васильевский остров. Соли — явный переизбыток. В комитете по благоустройству уверяют: все используют согласно нормативам.

«Все, что используется на территории города — имеет свои ГОСТы, и прошли специальные исследования на безопасность и минимальные ущербы, которые могут быть. Без реагентов убрать большой город невозможно», — говорит председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко.

Видимо, поэтому в комитете по благоустройству этой зимой будут меньше использовать песок. Говорят, реагенты и соль — надежнее. Тем более, что и дефицита нет: закуплено больше 140 тысяч тонн, и это запас только на два месяца. Поможет ли это победить гололед — покажут первые серьезные заморозки.



