В помощь — беспилотники: как работают российские разведчики в зоне СВО

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Разведчики демонстрируют высокую эффективность в зоне СВО

Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Украинским боевикам сложно скрыться от наших бойцов.

Высокую эффективность в зоне спецоперации демонстрируют подразделения разведки. В этом им помогает современная техника.

С помощью надежных беспилотников бойцы вычисляют даже тщательно замаскированные позиции неприятеля. После чего наносят по ним разящие удары. За одной из боевых операций наблюдала наш корреспондент Ксения Солдатова. Все подробности — в ее репортаж.е

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит работа российских снайперов под Угледаром.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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