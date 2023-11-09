Вынуждены отступать: ВСУ теряют свои позиции возле Работино и Вербового

На запорожском направлении обстановка заметно изменилась.

Удары по технике и укреплениям боевиков со снайперской точностью наносят артиллеристы. Мощные залпы не оставляют камня на камне, в том числе от хваленых западных бронемашин. Противник постепенно теряет свои позиции и вынужден отступать под плотным огневым натиском. О ситуации на запорожском направлении рассказала корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

«Вот так мы едем на позиции к артиллеристам гаубичной батареи. Сегодня пасмурно, небольшой дождь. С одной стороны — это хорошо, не так часто будут летать беспилотники. Ну и для артиллеристов тоже не помеха. Цели есть — будем работать», — говорит журналист.

Цель — опорник в районе Работино. На замаскированных позициях нас ждет гаубичный расчет.

«По лесополосе работаем. Ну, если заметили что к нам кто-то подбирается поближе — то незамедлительно открываем огонь», — говорит боец с позывным «Лабинск».

Первый снаряд ложиться точно в цель. Чтобы наверняка разрушить любые укрепления — артиллеристы делают еще несколько выстрелов.

«Работино оно было буквально серой зоной, оно уже полностью за нами. Было очень большое скопление боевиков в данном районе. Они несли очень большие потери. Очень большое скопление разбитой техники», — говорит боец с позывным «Лис».

Leopard, Bradley, Challenger — эти бронированные машины западного производства можно увидеть только в таком виде — разбитые и сожженные. Ими заставлена вся лесополоса. Только наши парни с противотанкового взвода 503 полка уничтожили около 40 машин.

На запорожском направлении обстановка заметно изменилась. Если еще летом украинские силы буквально засыпали своими снарядами наши позиции, то сейчас все иначе. Под огнем артиллерии 58-й армии противник постепенно теряет свои позиции возле Работино и Вербового. Разбиты все блиндажи и окопы. Под удар попадают основные штурмовые силы, которые попросту не успеют восстановиться.