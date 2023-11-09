Перехват переговоров ХАМАС: раскрыты шокирующие вещи о ситуации в секторе Газа

Громкое заявление было сделано израильской армией — насколько оно правдиво?

ХАМАС использует гражданские объекты в качестве прикрытия. Это подтверждают переговоры боевиков, которые обнародовала Армия обороны Израиля.

Также были допрошены несколько жителей сектора Газа, которые, маскируясь под врачей, участвовали в атаке 7 октября. Задержанные признались, что их лидеры скрываются в больницах, а оружие и боеприпасы хранят под учебными заведениями.

Армия Израиля обнаружила такой туннель, расположенный у здания школы. И уничтожила его с воздуха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия обороны Израиля заявила, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером Газы. Как уточнил в ходе брифинга пресс-секретарь ведомства бригадный генерал Даниэль Хагари, более 50 тысяч местных жителей перешли на юг анклава.