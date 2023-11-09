Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле во время матча в Дании
А в Нью-Йорке митингующие потребовали прекратить удары по сектору Газа.
Фото, видео: Reuters / REUTERS; 5-tv.ru
В Нью-Йорке сотни митингующих вышли на марш в поддержку Палестины. Толпа собралась у Центрального вокзала, требуя прекратить удары по сектору Газа.
К демонстрациям присоединились студенты — они сорвали слушания в Конгрессе. Из-за неожиданной акции прервали и футбольный матч в Дании.
Болельщик с флагом выбежал на поле прямо во время игры. Акцию в поддержку Палестины провели и на футбольном матче в Испании — болельщики развернули флаги на трибунах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя месяц после трагических событий по всему Израилю почтили память жертв нападения. У здания Кнессета в Иерусалиме прошел масштабный митинг.
Люди вместе оплакивали погибших сограждан. Звучали и политические заявления с требованием отставки премьер-министра.
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