Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле во время матча в Дании

В Нью-Йорке сотни митингующих вышли на марш в поддержку Палестины. Толпа собралась у Центрального вокзала, требуя прекратить удары по сектору Газа.

К демонстрациям присоединились студенты — они сорвали слушания в Конгрессе. Из-за неожиданной акции прервали и футбольный матч в Дании.

Болельщик с флагом выбежал на поле прямо во время игры. Акцию в поддержку Палестины провели и на футбольном матче в Испании — болельщики развернули флаги на трибунах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя месяц после трагических событий по всему Израилю почтили память жертв нападения. У здания Кнессета в Иерусалиме прошел масштабный митинг.

Люди вместе оплакивали погибших сограждан. Звучали и политические заявления с требованием отставки премьер-министра.