«У нас нет мощностей»: перестанет ли НАТО помогать Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 62 0

Джоанэ: НАТО не хватает производственных мощностей для запросов Украины

«У нас нет мощностей»: перестанет ли НАТО помогать Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Presidential Office of Ukr

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

И есть ли усталость от поддержки Киева внутри блока?

В НАТО неспособны отвечать на все запросы Украины из-за нехватки производственных мощностей. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ во время рабочей поездки в Бухарест.

«У нас пока нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в том объеме и теми темпами, которые у нас просят», — цитирует его агентство РИА Новости.

Джоанэ отметил, что не замечает усталости из-за поддержки Киева внутри военного блока. Он заверил, что страны-участницы НАТО продолжат помогать украинской стороне.

Заместитель генсека Североатлантического альянса в заключение добавил, что от судьбы Украины будет зависеть не только ее будущее, но и Европы, а также всего мира в целом. В этом контексте союзники Киева не могут игнорировать его проблемы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подал сигнал, который содрогнул Запад.

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