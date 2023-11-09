«У нас нет мощностей»: перестанет ли НАТО помогать Украине
Джоанэ: НАТО не хватает производственных мощностей для запросов Украины
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Presidential Office of Ukr
И есть ли усталость от поддержки Киева внутри блока?
В НАТО неспособны отвечать на все запросы Украины из-за нехватки производственных мощностей. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ во время рабочей поездки в Бухарест.
«У нас пока нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в том объеме и теми темпами, которые у нас просят», — цитирует его агентство РИА Новости.
Джоанэ отметил, что не замечает усталости из-за поддержки Киева внутри военного блока. Он заверил, что страны-участницы НАТО продолжат помогать украинской стороне.
Заместитель генсека Североатлантического альянса в заключение добавил, что от судьбы Украины будет зависеть не только ее будущее, но и Европы, а также всего мира в целом. В этом контексте союзники Киева не могут игнорировать его проблемы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подал сигнал, который содрогнул Запад.
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