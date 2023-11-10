Так работает ЗРК «Тор-М2»: лучшее видео из зоны СВО за день

Российское вооружение наводит страх на националистов.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Гаубица «Гиацинт»

Минобороны РФ опубликовало кадры совместной боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов «Суперкам» и самоходных гаубиц 2С5 «Гиацинт» на краснолиманском направлении.

Расчеты беспилотников обследовали местность на наличие позиций артиллерии, наблюдательных постов и мест складирования боеприпасов. Зафиксировав вспышку от выхода минометного снаряда, тем самым вскрыв позицию вражеского орудия, операторы передали координаты позиции ВСУ на пункт управления артиллерией. После этого «Гиацинты» нанесли огневое поражение по противнику.

ЗРК «Тор-М2»

Также Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» на купянском направлении. Бойцы в круглосуточном режиме обеспечивают войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника.

Эти ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей, они знают каждого «воздушного врага» в лицо.