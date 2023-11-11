Российские бойцы ювелирно поражают назначенные цели.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Вертолет Ка-52

Минобороны опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 на южно-донецком направлении. В ходе очередных вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженной технике ВСУ. Цели были уничтожены управляемым ракетным вооружением.

САУ «Нона-СВК»

Минобороны опубликовало кадры боевой работы самоходных минометов «Нона-СВК». Бойцы огнем поразили мобильную группу украинских боевиков, пытавшихся провести ротацию в лесополосе на краснолиманском направлении.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.