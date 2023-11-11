«Продукт глобального потепления»: какой будет зима в России

Климатолог Николай Терешонок: зима в России будет похожа на петербуржскую
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
В некоторых регионах страны температура будет выше нормы. Где именно?
Уже совсем скоро придет зима. В регионах России она ожидается в конце ноября. В этом году она будет теплее и мягче, чем в предыдущем. Об этом сказал климатолог Николай Терешонок информационному агентству URA.RU.
«Зима должна подойти к концу ноября. Во второй половине ноября уже будет периодически выпадать и таять снежок. Это ожидается в средней полосе. А чуть севернее — Кострома и так далее — там уже, скорее всего, не будет таять. Во второй половине ноября можно ожидать более крепкие морозы», — сказал климатолог.
В Москву зима также придет в конце ноября. Ожидается, что в 20-х числах снежный покров устоится и накроет город.
Специалист подчеркнул, что зима будет похожа на питерскую. Синоптики ожидают до -20 градусов. Также погода будет чередоваться между мокрыми осадками и морозами. Много снежного покрова стоит ждать в средней полосе. В основном более теплая зима, чем обычно будет в Москве, Сибири и на Урале.
«Почва, как правило, не промерзает. Из-за этого частично выпревают озимые зерновые. Растения продолжают дышать. За счет этой высокой температуры они погибают. На севере появляется все больше клещей, так как там становится теплее. В южных регионах, типа Черноморского побережья, и в зимний период частенько бывают сильные наводнения из-за обильных осадков. Это все тоже продукт глобального потепления», — отметил Терешонок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синоптик Вильфанд призвал россиян запастись теплой одеждой.
- 10 нояб
- Такого не ждал никто: синоптик Вильфанд призвал россиян запастись теплой одеждой
- 9 нояб
- Холод в царстве Морфея: когда сон с открытым окном перестает быть полезным
- 9 нояб
- Пульс Солнца: какой вред организму наносят магнитные бури и как себя от них обезопасить
- 9 нояб
- Массовая аномалия: какой погоды ждать россиянам в ближайшие дни
- 8 нояб
- Реагент, соль или песок: что безопаснее для обработки дорог зимой
- 7 нояб
- Заметает всё и вся: что происходит с погодой в регионах РФ и ждать ли тепла
- 7 нояб
- Тысячи жителей Приморья остались без света: какие еще последствия принес штормовой циклон
- 7 нояб
- Магнитные бури: что это такое и как они влияют на человека
- 5 нояб
- Жители России наблюдают кроваво-красное небо: что это за явление
- 5 нояб
- Будьте аккуратны: москвичей предупредили о погодных переменах в ближайшие часы
Читайте также
87%
0.12 98.32
-0.09
Нашли ошибку?