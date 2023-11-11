Дефолт будет или нет: какую угрозу для США несет понижение рейтинга Moody’s

В Белом доме решение одного из самых ведущих аналитических агентств раскритиковали в пух и прах.

Одно из самых ведущих рейтинговых агентств Moody's решило понизить прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного. Как сообщает Reuters, это связано с бюджетным дефицитом и снижением доступности долга.

Эксклюзивно для 5-tv.ru военный эксперт Игорь Никулин объяснил, чем для США чреваты принятые меры ведущего мирового агрегатора. По словам специалиста, на ситуацию и положение государства непосредственно влияет в первую очередь сформировавшийся госдолг.

«Во-первых, рейтинг понизился из-за огромного внешнего долга США, который составляет уже 33 триллиона долларов и растет со скоростью два миллиона долларов в минуту. Конечно, США все труднее обслуживать такой гигантский внешний долг. Фактически, США в преддефолтном состоянии, потому что раскол в американском обществе происходит по двум вопросам — по вопросу помощи Украине и по вопросу миграции и связанной с ней этнической преступностью», — объяснил он.

Понижение рейтинга Moody’s пагубно сказывается на судьбе Украины, подчеркивает Никулин. Ситуация кроется в том, что совсем скоро Киев и Зеленский могут лишиться поддержки и помощи от западных хозяев, а в это, в свою очередь, приведет к неотвратимому краху украинского режима.

«Республиканцы, которые контролируют нижнюю палату, настаивают на то, чтобы помощь Украине прекратить за ненадобностью и бесперспективностью. Администрация Байдена продолжает настаивать на продолжении, попутно увязывая помощь Украине с помощью Израилю. Вот такой глубокий раскол. Наблюдаются негативные тенденции, которые вызваны проблемами в мировой экономике», — подытожил ситуацию он.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Вашингтоне отреагировали на понижение рейтинга Moody’s.