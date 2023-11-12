Российские боевые FPV-дроны в деле: новости с запорожского направления

Наши артиллерия, пехота, авиация продавливают и отбрасывают противника все дальше, освобождая блиндажи и окопы метр за метром.

На этой неделе пришла знаковая информация: впервые звания герой России удостоен военнослужащий новой «специальности» оператор FPV-дрона. Приказ о награждении не был публичным, так что мы можем руководствоваться косвенными данными о том, что речь идет о бойце с купянского направления. Зато известны точно имена двух военнослужащих, так же «дроноводов», представленных к высшей государственной награде — это ефрейторы Никита Мечтанов и Вячеслав Пастухов из Севастополя, которые благодаря своим умениям подбили два десятка лодок противника, пытавшихся форсировать Днепр.

FPV-дроны, если дословно расшифровывать — это аппараты, которые управляются от первого лица. До спецоперации на Украине — это была скорее забава для школьников, максимум — киберспортсменов, которые могли разогнать винтокрылую машинку до скорости в 300 километров в час. Но СВО все изменила, теперь это грозное оружие, которое сочетает мощь артиллерийского удара со снайперской точностью.

Для понимания важности этого направления — в Новосибирском высшем военном командном училище на этой неделе запустили курс по подготовке инструкторов для других военных учебных заведений. То есть, «профессию» ставят на поток. Преподаватели — обязательно с боевым опытом.

Военкор «Известий» Мери Бадунц увидела, как получают этот опыт бойцы на запорожском направлении.

Направление на Работино. Наши артиллерия, пехота, авиация продавливают и отбрасывают противника все дальше, освобождая блиндажи и окопы метр за метром.

«Работино, оно было буквально серой зоной, оно уже полностью за нами. Было очень большое скопление боевиков в данном районе. Они давили своим настроением. Несли очень большие потери. Очень большое скопление разбитой техники», — рассказывает командир орудия с позывным «Лис».

Линия боевого соприкосновения. Бойцы из разных подразделений и батальонов одновременно поднимают стаю коптеров. Воздушное пространство должно быть под постоянным контролем оружия будущего. Тем, что еще недавно называли игрушками.

Оператор беспилотника обнаруживает небольшую группу пехоты, которую, скорее всего, забросили рано утром, когда еще не рассеялся туман и видимость была практически нулевая.

«Сейчас ребята будут запускать дрон-камикадзе. Будем отрабатывать по пехоте противника. Противник пытается закрепится в серой зоне. Вот сейчас мы можем его наблюдать», — говорит боец.

Следом отправляют ударный FPV-дрон. Боец с позывным «Джамбо» максимально сосредоточен. Ему надо провести «птичку» к указанным целям и остаться незамеченным.

Прямо сейчас работает оператор FPV-дрона. Работает по живой силе. Его придерживают, потому что картинка не всегда четкая, не всегда яркая. У бойца хороший вестибулярный аппарат, потому что у него все кружится.

Оператор буквально смотрит на поле боя глазами птицы. Будто он и есть сам беспилотник. «Джамбо», доброволец батальона «Алания», научился управлять им в рекордные сроки. Это уже шестая цель за сегодня. И ни одного промаха.

«Наверное, много в компьютерные игры играл. Тяга есть помогать своей республике. Там много наших парней», — делится оператор FPV дрона «Джамбо», боец батальона «Алания»

FPV- дроны весьма эффективное оружие на данный момент. Бойцы научились сами адаптировать аппараты под нужную цель.

«Например, вот этот дрон. Естественно, он полетит дальше и боеприпас у него тяжелее горазд, поэтому он и больше. Это средний. До двух килограммов поднимает. Это примерно 1200 — 1500 килограмм вес боеприпаса», — объясняет инженер-разведчик с позывным «Сокол» батальона «Алания»

Боевые дроны собирают в лаборатории батальона «Алания». Если раньше беспилотные системы долгое время оставались исключительно заводской конфигурации, то сейчас современные технологии позволяют собирать их подобно конструктору в полевых условиях.

Но какая бы ни была совершенная техника, без оператора она просто на просто не заработает и не взлетит. И уж тем более не поразит цель противника.

Бой закончился поражением украинских боевиков. Раненые, измотанные, не способные дальше сопротивляться. Четыре человека сдаются в плен. Пока контроль на земле, в небе перезарядка.