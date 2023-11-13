Удар беспилотниками: российские десантники уничтожают цели под Артемовском

Оператор дронов-камикадзе обнаружил грузовик и группу ВСУ.

Технику и личный состав ВСУ уничтожили бойцы воздушно-десантных войск под Артемовском. Наши военнослужащие использовали дроны-камикадзе.

Оператор беспилотника обнаружил двигавшийся по дороге грузовик, а также группу украинских боевиков, которые после неудачного штурма наших позиций пытались укрыться в воронке от артиллерийского снаряда. Обе цели были точно поражены, попадания зафиксировали видеокамеры.