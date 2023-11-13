Первую группу россиян привезли в Каир из сектора Газа
Россияне ожидали эвакуации в жару часами из-за соглашения между Израилем и ХАМАС.
Фото, видео: 5-tv.ru
Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Каир! 70 человек разместили в одной из гостиниц города.
Вынужденным переселенцам помогут оформить документы для возвращения на Родину и в случае необходимости окажут медицинскую помощь.
Люди должны были попасть в Египет через пункт пропуска «Рафах» еще несколько дней назад. Но все сдвинулось на неопределенный срок.
По условиям соглашения между Израилем и ХАМАС сначала из анклава должны выпустить раненых, только потом иностранцев. Своей очереди наши граждане ждали на тридцатиградусной жаре без нормальной еды и воды. По данным нашей дипмиссии в Палестине, в Газе все еще находятся около тысячи граждан России, из которых около половины которых — дети.
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