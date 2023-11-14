Нервы у расчетов минометов железные: лучшее видео из зоны СВО за день

Современная техника не оставляет противнику ни единого шанса.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные используют все свои навыки и умения для защиты Донбасса. Лучшие видео Минобороны РФ — в подборке 5-tv.ru.
Расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» выполняют огневые задачи на передовых позициях на Купянском направлении. Нервы у расчетов железные. До позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров, но никакой суеты и спешки допускать нельзя.
На этой огневой позиции нужно отработать несколько целей. Военнослужащие навели минометы с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь по местам размещения военной техники ВСУ. А после прицельной стрельбы российские бойцы сменяют позицию и наносят новый удар.
А другие огневые задачи выполняет экипаж ТОС «Солнцепек». Выполнив залп 220-миллиметровых термобарических реактивных снарядов по ранее полученным координатам, экипаж, не теряя времени переводит боевую машину в походное положение и покидает огневую позицию.
Для противодействия диверсионных действий противника тяжелые огнеметные системы прикрываются группой охранения, сопровождающей машину на во время выполнения боевых задач.
Ранее 5-tv.ru показывал работу танков Т-80БВМ в зоне спецоперации.
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