Российские танкисты «перемалывают» противника: лучшее видео из зоны СВО за день

Министерство обороны РФ продемонстрировало слаженную работу российских военных в зоне СВО. 5-tv.ru выбрал самые лучшие видео.

Экипажи танков Т-80БВМ продолжают успешно уничтожать живую силу и бронетехнику ВСУ, осуществлять огневую поддержку штурмовым подразделениям группировки войск на Угледарском направлении.

После выполнения огневой задачи танковыми экипажами российские военнослужащие могут без опаски продвигаться вперед, а танкисты возвращаются в базовый район, чтобы пополнить боекомплект и выдвинуться на новые позиции.

Работа на передовой, особенно с открытой позиции, для танкистов - всегда смертельный риск. Противник огрызается, а заметив танк, начинает воздушную облаву.

Минобороны России также опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» Западного военного округа. Российские бойцы выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, артиллерии и замаскированных укрепленных позиций ВСУ на Купянском направлении.

Расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) огонь ведется на различных дальностях. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без подготовки.

Ранее 5-tv.ru демонстрировал кадры работы ВС РФ на угледарском направлении.