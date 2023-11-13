Российские танкисты «перемалывают» противника: лучшее видео из зоны СВО за день

Каждая задача для российских военных сопряжена с риском, но умения и навыки помогают бойцам даже в самых сложных ситуациях.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Министерство обороны РФ продемонстрировало слаженную работу российских военных в зоне СВО. 5-tv.ru выбрал самые лучшие видео.
Экипажи танков Т-80БВМ продолжают успешно уничтожать живую силу и бронетехнику ВСУ, осуществлять огневую поддержку штурмовым подразделениям группировки войск на Угледарском направлении.
После выполнения огневой задачи танковыми экипажами российские военнослужащие могут без опаски продвигаться вперед, а танкисты возвращаются в базовый район, чтобы пополнить боекомплект и выдвинуться на новые позиции.
Работа на передовой, особенно с открытой позиции, для танкистов - всегда смертельный риск. Противник огрызается, а заметив танк, начинает воздушную облаву.
Минобороны России также опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» Западного военного округа. Российские бойцы выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, артиллерии и замаскированных укрепленных позиций ВСУ на Купянском направлении.
Расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) огонь ведется на различных дальностях. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без подготовки.
Ранее 5-tv.ru демонстрировал кадры работы ВС РФ на угледарском направлении.
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