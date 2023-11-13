Российские танкисты «перемалывают» противника: лучшее видео из зоны СВО за день

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Каждая задача для российских военных сопряжена с риском, но умения и навыки помогают бойцам даже в самых сложных ситуациях.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Министерство обороны РФ продемонстрировало слаженную работу российских военных в зоне СВО. 5-tv.ru выбрал самые лучшие видео.

Экипажи танков Т-80БВМ продолжают успешно уничтожать живую силу и бронетехнику ВСУ, осуществлять огневую поддержку штурмовым подразделениям группировки войск на Угледарском направлении.

После выполнения огневой задачи танковыми экипажами российские военнослужащие могут без опаски продвигаться вперед, а танкисты возвращаются в базовый район, чтобы пополнить боекомплект и выдвинуться на новые позиции.

Работа на передовой, особенно с открытой позиции, для танкистов - всегда смертельный риск. Противник огрызается, а заметив танк, начинает воздушную облаву.

Минобороны России также опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» Западного военного округа. Российские бойцы выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, артиллерии и замаскированных укрепленных позиций ВСУ на Купянском направлении.

Расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) огонь ведется на различных дальностях. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без подготовки.

Ранее 5-tv.ru демонстрировал кадры работы ВС РФ на угледарском направлении.

Тема:
Спецоперация
13 нояб
В зоне СВО ликвидирован «лучший танкист ВСУ»
12 нояб
Киев освободили от нацистов: как это было
12 нояб
«Следующая фаза»: в США заявили о новой опасности для Украины
12 нояб
Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в ДНР
12 нояб
«По стратегическим позициям»: в Китае сообщили о мощном ударе Украины по США
12 нояб
Убойная сила и ураганная мощь: кадры работы российской армии на угледарском направлении
12 нояб
«Мирные переговоры»: в Европе предложили создать систему безопасности для РФ и Украины
12 нояб
ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
12 нояб
«Ответные меры»: напряженность между спецслужбами Украины и Запада растет
12 нояб
Эффект домино? Экс-главком НАТО призвал Киев признать утрату территорий
+7° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.05
0.12 98.32
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Российские танкисты «перемалывают» противника: лучшее видео из зоны СВО за день
5:43
Южнокорейская группа W24 исполнила песню «Группа крови» на русском языке
5:34
Тестер в помощь: как проверить аккумулятор для авто и не нарваться на старье
5:31
«А ну, назад, стерва!» — Дженнифер Лопес набросилась на фанатку Бена Аффлека
5:17
В РФ начали подготовку к производству первых образцов истребителей Checkmate
5:00
Певица Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего райдера

Сейчас читают

Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали
«Написал, что сожжет меня и собаку»: блогер Нелюбова вышла на связь после инцидента со сталкером
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд