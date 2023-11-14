В небе над Россией уничтожены несколько беспилотников

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 117 0

Некоторые даже нацеливались на Московскую область, однако средства противовоздушной обороны справились с задачей.

В небе над Россией уничтожены несколько беспилотников

Фото: © РИА Новости

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Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

В течение минувшей ночи в небе над Россией были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Они нацеливались на Московскую, Брянскую и Тамбовскую области. Однако средства противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщает Министерство обороны России.

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