В небе над Россией уничтожены несколько беспилотников
| В России Срочная новость 117 0
Некоторые даже нацеливались на Московскую область, однако средства противовоздушной обороны справились с задачей.
Фото: © РИА Новости
В течение минувшей ночи в небе над Россией были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Они нацеливались на Московскую, Брянскую и Тамбовскую области. Однако средства противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщает Министерство обороны России.
- 18 окт
- «Плотность покрытия»: как россияне помогают военным уничтожать беспилотники ВСУ
- 7 окт
- Атаки дронов ВСУ, Лукашенко поддержал Зеленского, ЧП в Люберцах: главные события ночи
- 7 окт
- Собянин: попытка атаки летевшего к Москве дрона отражена силами ПВО
- 17 сент
- Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы после атаки дронов
- 17 сент
- МО РФ: попытка Киева устроить теракт с помощью беспилотника пресечена
- 17 сент
- Собянин: еще один беспилотник уничтожен в Подмосковье
- 17 сент
- Минобороны сообщили об успешном пресечении попытки Киева атаковать Москву
- 17 сент
- Собянин: успешно отражена атака беспилотника на Москву
- 7 сент
- МО РФ: пресечена попытка атаки трех беспилотников в России
- 7 сент
- Собянин: силами ПВО уничтожен беспилотник при атаке на Москву
Читайте также
+4° 749 мм рт. ст.
93%
93%
92.12
0.07 98.53
0.21
0.07 98.53
0.21
Нашли ошибку?