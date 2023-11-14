«Ситуация сложная»: в НАТО признали реальное положение дел в конфликте на Украине

Страны Запада уже не знают, как и чем подержать киевский режим.

Ситуация в зоне проведения Россией спецоперации на Украине сложная, там продолжаются активные бои. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Интенсивные бои продолжаются, ситуация на поле боя остается сложной, и потому мы должны продолжать нашу интенсивную поддержку Украины», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что собирается поднять данную тему на встрече глав Минобороны стран-участниц Евросоюза. Стоит отметить: генсек НАТО ни разу во время беседы с журналистами не произнес слова «наступление». Но Столтенберг затронул тему мирного урегулирования конфликта с Россией.

«Украина должна сама решать, какие условия являются приемлемыми для переговоров, и, что более важно, какие условия будут приемлемы для соглашения», — добавил генсек НАТО.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

«Не видим выбора»: пранкеры раскололи Латвию в вопросе поддержки Украины

Еще 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине возмутились идеей принятия в НАТО без некоторых территорий.