Российские силы ПВО перехватили снаряды HIMARS и JDAM на Украине

Чего еще лишились ВСУ за минувшие сутки в ходе российской спецоперации? Подробности привели в Минобороны РФ.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне спецоперации на Украине перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Вместе с тем удалось уничтожить 23 украинских беспилотника в районах Райгородка и Лисичанска ЛНР, Липового и Первомайского ДНР, а также в населенных пунктах Новая Збурьевка и Мирное в Херсконской и Запорожской областях соответственно.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в небе над Россией уничтожены несколько беспилотников.
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