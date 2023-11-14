Бойцы ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов боевых действий
Вручали их представители фонда «Защитники Отечества».
Фото, видео: 5-tv.ru
Первые удостоверения ветеранов боевых действий получили бойцы ЧВК «Вагнер». Вручали их представители фонда «Защитники Отечества».
Как отметили на церемонии, военнослужащие проявили стойкость и отвагу, многие награждены. Церемония прошла в Едином центре поддержки участников спецоперации и членов их семей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» образовали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат» и уже готовятся принять участие в боевых действиях на Украине. Российские бойцы уже находятся в зоне проведения спецоперации, где проходят боевое слаживание на полигонах.
Солдаты оттачивают навыки применения FPV-дронов. Им также предстоит работа со ствольной артиллерией и тяжелой техникой, в частности танками и БМП-3.
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