Хозяева неба: лучшее видео из зоны СВО за день

Экипажи Су-34 и Су-25 готовы к вылету и выполнению боевых задач в любое время и при любой погоде.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе проведения спецоперации. Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Патрулирование они выполняют в любое время суток и любых метеоусловиях.
Перед вылетами авиационная техника проходит комплексную подготовку. Специалисты проверяют работу всех систем.
Наблюдая с земли, почти невозможно понять, какую задачу получил экипаж Су-34, в его арсенале ракеты и бомбы почти на все случаи, с которыми летчики могут столкнуться в воздухе. В этот раз цель — объект ВСУ на Купянском направлении.
Все прошло штатно. Через определенный промежуток времени экипаж ждут на земле. А спустя короткое время инженеры снова готовят Су-34 к следующему вылету.
Почти всегда присутствует противодействие — ПВО противника. Летчики это наблюдают, но идут на риски. Наши летчики умело уходят от вражеских ракет и снарядов, этому их учат и постоянно тренируют.
Короткая передышка закончена. Приходит новая цель. Пора за штурвал, ведь вылет — снова боевой.
Минобороны России также показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Экипажи штурмовой авиации наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Донецком направлении.
Пуски ракет зачастую выполняются парами с малых высот. После удара экипажи выполняют маневр, выпускают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром вылета.
Как позже сообщат пилотам на земле, в результате вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
Ранее 5-tv.ru показывал, как истребители-бомбардировщики Су-34 методично уничтожают позиции ВСУ.
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