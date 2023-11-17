Только крупные цели: как работают ракетные комплексы «Искандер» в зоне СВО
Минобороны показало работу расчетов ракетных комплексов «Искандер» в зоне СВО
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Военные подбирают боеприпасы в зависимости от поставленной задачи.
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» успешно поразили цели в зоне спецоперации. Высокоточные удары нанесли бойцы соединений Западного военного округа (ЗВО).
Они атакуют крупные объекты — в частности, пункты управления ВСУ, в том числе забетонированные, а также бронетехнику и скопления личного состава противника. Удары наносят и по объектам военной инфраструктуры, причиняя максимальный ущерб.
В зависимости от цели используются крылатые или баллистические ракеты. Сразу после пусков, «Искандеры» меняют позицию, чтобы уйти от ответного удара противника.
Ранее 5-tv.ru показывал, как работают расчеты ЗРК «Бук» в зоне спецоперации. Их целями становятся не только беспилотники, но и натовские ракеты: американские HARM, британские ALARM, снаряды HIMARS.
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