Только крупные цели: как работают ракетные комплексы «Искандер» в зоне СВО

Военные подбирают боеприпасы в зависимости от поставленной задачи.

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» успешно поразили цели в зоне спецоперации. Высокоточные удары нанесли бойцы соединений Западного военного округа (ЗВО).

Они атакуют крупные объекты — в частности, пункты управления ВСУ, в том числе забетонированные, а также бронетехнику и скопления личного состава противника. Удары наносят и по объектам военной инфраструктуры, причиняя максимальный ущерб.

В зависимости от цели используются крылатые или баллистические ракеты. Сразу после пусков, «Искандеры» меняют позицию, чтобы уйти от ответного удара противника.

Ранее 5-tv.ru показывал, как работают расчеты ЗРК «Бук» в зоне спецоперации. Их целями становятся не только беспилотники, но и натовские ракеты: американские HARM, британские ALARM, снаряды HIMARS.