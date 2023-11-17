«Бук» на страже неба, десантники — на защите Донбасса: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Минобороны продемонстрировало работу ЗРК «Бук» в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны ежедневно публикует самые яркие события с передовой.

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» обеспечивают чистое небо над Донбассом. Минобороны продемонстрировало работу военных на южнодонецком направлении.

Их целями становятся не только беспилотники, но и натовские ракеты: американские HARM, британские ALARM, снаряды HIMARS. За неполный месяц боевого дежурства только у одной зенитной батареи дальневосточников — более 70 успешно пораженных целей.

Также МО РФ познакомило общественность с работой бронегруппы десантников на запорожском направлении в районе села Вербовое.

Российские военные с помощью беспилотника обнаружили взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимися там украинскими боевиками.

Бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М отправилась к обнаруженному участку для поражения цели. Проявив мужество и отвагу, бойцы поразили цель, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Уцелевшие боевики спешно бежали, побросав свое оружие и снаряжение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Красноармейска.

Тема:
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