«Бук» на страже неба, десантники — на защите Донбасса: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны продемонстрировало работу ЗРК «Бук» в зоне спецоперации
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны ежедневно публикует самые яркие события с передовой.
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» обеспечивают чистое небо над Донбассом. Минобороны продемонстрировало работу военных на южнодонецком направлении.
Их целями становятся не только беспилотники, но и натовские ракеты: американские HARM, британские ALARM, снаряды HIMARS. За неполный месяц боевого дежурства только у одной зенитной батареи дальневосточников — более 70 успешно пораженных целей.
Также МО РФ познакомило общественность с работой бронегруппы десантников на запорожском направлении в районе села Вербовое.
Российские военные с помощью беспилотника обнаружили взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимися там украинскими боевиками.
Бронегруппа на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М отправилась к обнаруженному участку для поражения цели. Проявив мужество и отвагу, бойцы поразили цель, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Уцелевшие боевики спешно бежали, побросав свое оружие и снаряжение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Красноармейска.
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