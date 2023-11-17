Такое можно говорить? Столтенберг расстроил Украину новым заявлением

Помимо прочего, он отметил, что российские войска перешли в наступление.

Ситуация на поле боя для Украины сложнее, чем ожидали в НАТО. К такому неутешительному выводу пришел генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что российские войска перешли в наступление. Что на этом фоне делать Киеву — не сказал, но призвал страны Запада оказывать ВСУ еще больше поддержки.

Собственно, генсек НАТО озвучил то, что уже давно говорят за рубежом все — от здравомыслящих политиков до СМИ — положение для Украины сложилось патовое. В частности, журнал Time пишет, что хваленое контрнаступление завершилось ничем.

А военная помощь Киеву ложится все более тяжким грузом на плечи американских и европейских налогоплательщиков. Как отмечается в статье, западные лидеры уже начали — пока тихо — предупреждать Владимира Зеленского, что время не на его стороне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Западу указали на поражение Украины в конфликте.