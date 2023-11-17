Такое можно говорить? Столтенберг расстроил Украину новым заявлением

Эфирная новость 38 0

Столтенберг заявил о тяжелой ситуации на поле боя для Украины

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Помимо прочего, он отметил, что российские войска перешли в наступление.

Ситуация на поле боя для Украины сложнее, чем ожидали в НАТО. К такому неутешительному выводу пришел генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что российские войска перешли в наступление. Что на этом фоне делать Киеву — не сказал, но призвал страны Запада оказывать ВСУ еще больше поддержки.

Собственно, генсек НАТО озвучил то, что уже давно говорят за рубежом все — от здравомыслящих политиков до СМИ — положение для Украины сложилось патовое. В частности, журнал Time пишет, что хваленое контрнаступление завершилось ничем.

А военная помощь Киеву ложится все более тяжким грузом на плечи американских и европейских налогоплательщиков. Как отмечается в статье, западные лидеры уже начали — пока тихо — предупреждать Владимира Зеленского, что время не на его стороне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Западу указали на поражение Украины в конфликте.

Тема:
Спецоперация
17 нояб
Только крупные цели: как работают ракетные комплексы «Искандер» в зоне СВО
17 нояб
«Остается пустота»: как ВС РФ ликвидируют даже хорошо спрятавшихся боевиков ВСУ
17 нояб
Залог успеха: как танкисты армии России громят боевиков ВСУ
17 нояб
«Точка сбора»: пленный рассказал, как наемники ВСУ спасаются от ударов ВС РФ
17 нояб
«Предавались магической вере»: Западу указали на поражение Украины в конфликте
17 нояб
«Успокойте эмоции»: на Украине начали давать «заднюю» в вопросе возврата Крыма
17 нояб
Украинский политик Гайдай признался, что власти разворовывают бюджет страны
17 нояб
Как Илон Маск дискредитировал режим Зеленского
17 нояб
«Бук» на страже неба, десантники — на защите Донбасса: лучшее видео из зоны СВО за день
17 нояб
«Воевать некому»: США считают, что с Украиной покончено
-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
88.95
-0.51 96.59
-0.54
Удачное начало: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Последние новости

14:21
В чем секрет долгожителей: ученые нашли у них одинаковые черты характера
14:11
«Очень радует»: Вован ответил на предупреждения ФРГ о звонках от пранкеров
14:07
Такое можно говорить? Столтенберг расстроил Украину новым заявлением
13:53
Король поп: Филипп Киркоров шокировал новым заявлением
13:39
Только крупные цели: как работают ракетные комплексы «Искандер» в зоне СВО
13:25
«Остается пустота»: как ВС РФ ликвидируют даже хорошо спрятавшихся боевиков ВСУ

Сейчас читают

Похоронят в закрытом гробу: раскрыта причина смерти найденного в крови Николая Плявина
«Операция понятна»: Зеленский заявил о возможном госперевороте на Украине
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Залог успешной покупки: как принимать у застройщика квартиру с чистовой отделкой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд