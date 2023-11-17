«Предавались магической вере»: Западу указали на поражение Украины в конфликте

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

WSJ: Запад слишком часто предавался магической вере в успех Украины

«Предавались магической вере»: Западу указали на поражение Украины в конфликте

Фото: www.globallookpress.com / Yves Choquette

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Давно стало очевидно, что Россия одержит победу в конфликте. Такой исход спецоперации поддерживают многие эксперты.

Западным странам давно пора поверить в то, что Украина не одержит победу в конфликте с Россией, и поэтому придется переходить к политике бдительного сдерживания, как во времена Холодной войны. Об этом пишут экс-сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Румер и представитель администрации бывших президентов США Джорджа Буша — старшего и Билла Клинтона Эндрю Вайс в газете The Wall Street Journal.

«(Западные страны. — Прим. ред.) слишком часто предавались магической вере в санкции, успешное контрнаступление Украины, поставки новых видов вооружений, которые должны были заставить Кремль сесть за стол переговоров», — пишут авторы.

Эксперты указывают, что все попытки Запада поддержать Украину провалились. Тем временем президент России Владимир Путин успешно противостоял действиям США и их союзников.

«На линии фронта нет никаких признаков того, что Россия проигрывает текущую войну на истощение. Российская экономика пошатнулась, но не развалилась», — говорится в материале.

Кроме того, по мнению Румера и Вайса, сегодня внимание отвлечено на войну в Израиле, а в Конгрессе США и так давно кончились средства для Украины. Западные чиновники не смогли и возродить собственную оборонную промышленность, а также столкнулись с бюрократическими проблемами.

Тем временем Россия окрепла, наладила отношения с Китаем, Индией и странами Глобального Юга.

Таким образом, российская власть «доказала свою устойчивость, адаптивность и находчивость», полагают эксперты. При этом они не считают, что окончание конфликта на Украине приведет к ослаблению конфронтации между Россией и Западом.

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Спецоперация России на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центральное разведывательное управление США хочет переложить на Украину вину за теракт на «Северных потоках». Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

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