Небо Донбасса под надежной защитой Су-34: почему F-16 будут бесполезны для ВСУ

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Небо Донбасса надежно защищают истребители Су-34 и РСЗО «Торнадо-С»

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

За врагом следят и с земли. С этим успешно справляются расчеты РСЗО «Торнадо-С».

Более 20 тысяч украинских уклонистов незаконно пересекли западную границу с начала спецоперации Еще порядка 21 тысячи мужчин были пойманы при попытке побега. Кто пешком, кто вплавь, кто через ККП, но с липовыми справками. Их вернули и отправили в бой. Понятно, что моральный дух таких бойцов низок. Сдаются при первой возможности.

Свыше четырех тысяч украинцев находятся в российском плену — впервые кабинет министров Украины назвал официальные данные. По подсчетам военных экспертов, цифры в разы выше. Ну ладно, возьмем за отправную точку. Пленные боевики ВСУ жалуются, что покупают форму за свой счет, что на позиции их посылают обманом, мол, вас прикроют, там не обстреливают и так далее. Прозрение наступает быстро.

«Прозрение» — может стать словом года, по крайней мере в вопросе спецоперации, украинского потенциала и помощи Запада. Пора перестать кормить сказками про поражение России — дает ценный совет The Wall Street Journal. В Румынии заявили о начале подготовки украинских пилотов на F-16. Пока на тренажерах, в основном. До штурвала не допускают. Правильно, еще сбегут вместе с F-16, вот смеху будет.

Но небо Донбасса и Новороссии — под надежным крылом. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

Тема:
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