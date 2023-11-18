«Без скидок и шуток»: москвичей предупредили о характерной для января погоде с 19 ноября

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 37 0

Вильфанд спрогнозировал январскую погоду в Московском регионе с 19 ноября

«Без скидок и шуток»: москвичей предупредили о характерной для января погоде с 19 ноября

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Тема:
Погода

Какая будет погода в Московском регионе всю следующую неделю?

Январская погода ожидается в Московском регионе с воскресенья по четверг включительно, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в этот период температура воздуха днем будет составлять до минус шести-семи градусов, а ночью — до 10-12.

«Завтра (19 ноября. — Прим. ред.) погода будет уже январской, причем без всяких скидок и шуток. Зима пришла, и она не собирается уходить до четверга включительно. Такие показатели по климату характерны для середины января», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Небольшое потепление придет в пятницу, но, скорее всего, кратковременное.

Ранее, писал 5-tv.ru, метеоролог назвал регионы России, куда уже скоро придет настоящая зима.

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