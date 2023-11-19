Собянин сообщил о пресечении попытки атаки украинского беспилотника на Москву
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Разрушений и пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Ночью 19 ноября средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка атаки украинского беспилотника на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По сведениям Минобороны РФ, попытка атаки была пресечена над территорией Богородского городского округа Московской области в 01:00 по московскому времени.
Как отметил Собянин, разрушений и пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет.
На месте работают экстренные службы.
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