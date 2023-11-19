«На это не подписывались»: ВСУшники пришли в ярость от действий наемников

Для иностранцев участие в боевых действиях на Украине — хорошая я отметка в их резюме. Однако далеко не все понимают, во что ввязываются.

Выжившие в ожесточенных боях на Украине иностранные наемники спешат покинуть страну. Об этом офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Костюк сообщил в беседе с CNN.

Украинский военнослужащий рассказал, что иностранцы приезжают в зону конфликта, потому что это «хорошая отметка» для их резюме. Однако далеко не все осознают, во что они ввязываются. По словам Костюка, наемники ожидают обычную «перестрелку», но дело приходится иметь с нескончаемыми артобстрелами.

«Почти половина людей увидела все это и сказала: „Нет, нет, это уже слишком. Мы на это не подписывались"», — прокомментировал собеседник телеканала.

Офицер отметил, что иностранцы, в отличие от граждан Украины, могут с легкостью расторгнуть договор. Так многие и поступают.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный наемник рассказал о бедственном положении дел в ВСУ.