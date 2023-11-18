«Меньше людей»: пленный наемник рассказал о бедственном положении дел в ВСУ

Боевик из Грузии попался российским военным, когда ночью в темноте перепутал дорогу.

Заметно сократился поток наемников во «второй иностранный легион обороны Украины». Как рассказал пленный грузинский снайпер Георгий Чубетидзе, пополняется личный состав нечасто.

«Я думаю, что меньше людей стало. Потому что пополнение нечасто идет… Не знаю, почему, но есть факт — меньше их стало», — поделился он в беседе с РИА Новости.

Причем, добавил военнопленный, в марте и апреле 2022 года наемники были.

Грузинский снайпер Георгий Чубетидзе попал в плен вместе с сослуживцем на этой неделе.

Военные группировки войск «Центр» взяли в плен Чубетидзе вместе с сослуживцем на этой неделе под Кременной в ЛНР. Наемники шли ночью менять снайперов из Бразилии и перепутали дорогу. В результате сами не заметили, как оказались на позиции российских военных.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев селит наемников ВСУ на съемных квартирах из-за ударов РФ.