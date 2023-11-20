Внимание на аквариум! В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» нашли киноляп

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 21 0

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» нашли киноляп с аквариумом

Внимание на аквариум! В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» нашли киноляп

Фото: Кадр из х/ф "Иван Васильевич меняет профессию", реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Странное несовпадение обнаружилось в квартире изобретателя Шурика.

Комедия режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова остается одной из самых популярных в стране вот уже 50 лет. В фильме снялись главные звезды советского кино — Юрий Яковлев, Александр Демьяненко, Леонид Куравлев, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов, Наталья Кустинская… Хотя бы раз в год в новогоднюю ночь российские зрители пересматривают эту уморительную картину.

Пересматривают и замечают все новые интересные детали, в том числе и киноляпы. Так, один из них недавно приковал к себе внимание почитателей творчества Гайдая. Он обнаружился в сцене, где героиня Селезневой Зина приходит в квартиру Шурика, где прячется застрявший в Советском союзе из-за поломки машины времени Иван Грозный (Яковлев). Царь пробует консервы, пускает слезу под записи Владимира Высоцкого, а потом прячется за шторами, чтобы не попасться на глаза Зине.

Кадры из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

В этот момент в кадре виден аквариум, он стоит рядом с балконом. Вода в резервуаре мутная. Спустя считанные мгновения мимо рыбок проходит героиня Селезневой, поправляя волосы, и раздвигает шторы. Заполнивший комнату свет помогает увидеть, что вода в аквариуме вдруг стала чистой и прозрачной, а еще в нем появились водоросли. А затем разыгрывается блестящая сцена с Якиным и перепутанными чемоданами. Которая, впрочем, тут же заставляет забыть о недоразумении с рыбками.

Ранее, писал 5-tv.ru, в сцене с Трусом из фильма «Кавказская пленница» нашли сразу три киноляпа.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:54
Внимание на аквариум! В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» нашли киноляп
1:34
«Могу сделать так, что не узнают»: Киркоров хочет выпустить экспериментальный альбом
1:04
Неслыханный успех: рожденным в каком году людям суждено стать богатыми
0:48
Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ
0:29
Бывший муж Бородиной снова намекнул на беременность новой возлюбленной
0:09
Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

Сейчас читают

Погибла от пули в собственной квартире: кто убил актрису Зою Федорову
«Коренной перелом»: как кассетные бомбы РБК-500 повлияют на ход спецоперации
Отчим подозреваемого в убийстве друга в Ачинске рассказал о своем пасынке
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд