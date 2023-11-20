Forbes: ВС РФ научились подавлять американские высокоточные снаряды Excalibur
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Западное оружие оказывается неэффективным в руках украинских боевиков на поле боя.
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21» успешно подавляют американские высокоточные ракеты M982 Excalibur. Об этом написал доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал в статье для журнала Forbes.
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«Российская система радиоэлектронной борьбы „Поле-21“ глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель», — рассказал он.
Миттал отметил, что с точки зрения технологий ВС России значительно превосходит украинские войска. В качестве подтверждения он указал, что российские силы не только уничтожают большое число украинских беспилотников, но и эффективно используют собственные.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
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