Удар по ВСУ: как Россия «взломала» системы HIMARS

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 18

19FortyFive: ВС РФ нанесли удар по ВСУ, взломав системы HIMARS

Удар по ВСУ: как Россия «взломала» системы HIMARS

Фото: www.globallookpress.com / Kento Nara / Geisler-Fotopress

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Тема:
Спецоперация

РСЗО американского производства уже практически потеряла свою эффективность на поле боя.

Вооруженные силы (ВС) России с каждым днем все успешнее блокирует ракеты HIMARS производства США, которые использует украинская армия. Об этом пишет издание 19FortyFive.

В статье отмечается, что это нанесло серьезный удар по возможностям украинских боевиков на поле боя.

«Россия все более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить ракеты не попадать в цель», — говорится в материале.

На Западе и до этого признавали снижение эффективности HIMARS из-за российских систем электронного подавления. Американские специалисты тем временем гадают, как военные РФ научилась подавлять эти РСЗО.

Также недавно стало известно, что ВС РФ ракетным ударом уничтожили дивизион установок ЗРК Patriot в Киеве.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что РФ уничтожила важные и уязвимые цели ВСУ под Киевом.

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