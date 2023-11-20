«Тюльпаны» в деле: как работают российские минометчики в зоне СВО

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Расчеты «Тюльпанов» громят позиции ВСУ на южно-донецком направлении

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Эти самоходные установки уничтожают самые прочные крепости, в которых прячутся украинские националисты.

На южно-донецком направлении спецоперации действия пехоты поддерживают подразделения минометчиков. Укрепления врага громят самоходные установки «Тюльпан». Это уникальное крупнокалиберное орудие способно пробивать бетонные конструкции толщиной в несколько метров. За действиями расчета наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Лесополоса под Угледаром. Артиллеристы группировки «Восток» готовятся к новому боевому выезду. Торопятся. Бывают на передовой по три-четыре раза в день. Наземным войскам сейчас как никогда нужна их крупнокалиберная поддержка

Расчет покидает укрытие. Из лесной чащи выезжает миномет тюльпан. 28 тонн железа и огня. Убойная мощь. Отсюда до огневой позиции всего несколько сотен метров. Считанные минуты и группа на месте. Цель — укрепрайон боевиков под Угледаром. Мгновенная корректировка. И перезарядка. Снаряд — активно-реактивный. Цель за линией фронта — в 19 километрах отсюда. Минометчики работают по бетонной крепости боевиков в глубине Угледара.

Мина весом четверть тонны скрывается в облаках. А экипаж сразу после выстрела заводит машину. Нужно возвращаться в укрытие. Противник ведет за «Тюльпаном» охоту.

«Много очень дронов. За час-полтора было два прилета. Уходили. Что-то ПВО сбило», — рассказывает боец с позывным «Панда».

От «Тюльпана» у ВСУ слишком много проблем. Этот крупнокалиберный миномет одним-двумя выстрелами уничтожает командные пункты и ракетные батареи противника. Особо прочные крепости, в которых прячутся украинские националисты, рассыпаются на части.

«Тюльпан» готов поддержать наступление наземных войск на южно-донецком фронте разрушительным и сверхточным огнём.

Тема:
Спецоперация
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