Обвиняемую в теракте Трепову* доставили в суд на очередное слушание

Обвиняемую в теракте на Университетской набережной Дарью Трепову* доставили в столичный суд на третье слушание по делу о смерти военкора Владлена Татарского. Заседание запланировано в здании 1-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге.

Корреспондент 5-tv.ru поделился первыми кадрами с места заседания. Обвиняемую Трепову доставили в грузовике при сопровождении следственной группы. На въезде девушку встретила толпа журналистов с фотоаппаратами. На вопросы Трепова отвечать отказалась: под конвоем, ее провели в зал слушаний, а затем посадили в стеклянную камеру за спиной адвоката. За несколько минут до начала слушания сторона защиты проинструктировала свою клиентку о правилах поведения во время заседания: все это время ситуацию контролировали трое полицейских.

Третье заседание по делу Треповой проходит в закрытом режиме. Судья запретил репортерам вести съемку.

15 ноября состоялось первое слушание по делу Треповой, в ходе которого она частично признала вину. Сторона обвинения сообщила, что располагает доказательствами о полученном вознаграждении за подготовку покушения в размере 132 тысяч рублей. По версии следствия, она привела взрывное устройство в боевое состояние, при этом взрыв производился удаленно. Второе слушание прошло 17 ноября.

Владлен Татарский трагически погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар», куда Дарья Трепова пришла, представившись гостьей по имени Анастасия. В качестве подарка она преподнесла военкору статуэтку, которая позже взорвалась в его руках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Трепова частично признала вину в совершении теракта.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ