Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
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Российские системы противовоздушной обороны пресекают любые попытки противника совершить атаку.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что попытка атаки киевского режима была успешно пресечена около 21:30 по московскому времени.
Накануне вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении атаки ВСУ. Средства ПВО сбили беспилотник в районе Электростали. Разрушений и пострадавших не было.
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