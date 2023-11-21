Небо перекрыто: как работают комплексы «Тор-М2» в зоне спецоперации

Отечественные системы ПВО не оставляют националистам ни единого шанса.

Небо в прифронтовых районах спецоперации надежно прикрывают комплексы ПВО. Одно из самых эффективных орудий — зенитно-ракетный комплекс «Тор».

Он способен успешно сбивать все известные типы целей, включая миниатюрные беспилотники. При этом атаковать может прямо в движении, а отработав — оперативно покидает позицию, чтобы не попасть под встречный огонь.

За работой расчета наблюдал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин. Экипаж зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» выдвигается на боевое дежурство.

Подъезжает машина к позиции, уже в полной боевой готовности, с колес. Займет место, обозначенное для прикрытия участка, и будет готова вести огонь.

Белая полоса на экране — след от ракеты в небе. Цель пытается уйти, но очередная петля, секунды, и объект уничтожен.

Наблюдение продолжается, через какое-то время вновь поступает сигнал. И вновь за полетом наблюдают на экране, фиксируют попадание.

«Тор-М2» своими локаторами покрывает огромную площадь в радиусе 32 километров. Уничтожать цели может в пределах 16.

Еще одна уникальная особенность — работа в движении, без остановок. Хотя и добраться до нужной точки этому ЗРК не сложно — гусеничные шасси гарантируют проходимость в любой местности.

На кузове машины нашего экипажа красуется 49 красных звезд — это количество пораженных целей под командованием только одного начальника расчета, бойца с позывным «Гром». На этой технике он работает больше года — основную часть времени на донецком направлении.

«Здесь рельеф холмисто-гористый, это накладывает свои (особенности — Прим. ред.) на боевую работу, необходимо уже будет выбирать стартовую позицию соответственно так, чтобы не пропустить там какие-то сектора, которые могут идти внизу», — говорит «Гром».

ВСУ тоже подстраиваются, пытаются учитывать особенности наших ПВО. «Тор-М2» может одновременно сопровождать и уничтожать до четырех целей, противник запускает больше БПЛА и меняет конструкцию.

«У них, получается, много сейчас пошло БПЛА разведывательного типа, которые очень маленькие. Собирают из пластмассы, из пластика, из картона, чтобы понизить эффективную площадь рассеивания, издаваемую от цели», — добавил боец.

Засечь его сложнее, но машина справляется. Экипаж может работать по-разному, учитывает конкретный тип цели, а порой знает о вылете на определенном участке заранее — из сообщений разведки.

Наши средства ПВО выставляются и просто ждут авиацию противника. Вылет могут и отменить — таким образом небо на этом участке фронта для врага фактически перекрыто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области.