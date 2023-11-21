«Перелом произошел»: в «Ахмате» пообещали серьезные результаты в зоне СВО к весне

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 101 0

Алаудинов: к весне будут серьезные результаты в зоне СВО, перелом уже произошел

«Перелом произошел»: в «Ахмате» пообещали серьезные результаты в зоне СВО к весне

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Зима всегда была союзницей русских солдат. Каких новостей с фронта ждать в ближайшие месяцы?

Защитники Донбасса в рамках специальной военной операции на Украине покажут «серьезные результаты» уже к весне. Об этом в своем Telegram-канале написал замкомандира второго армейского корпуса, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Перелом уже произошел. <…> Русская зима для нас всегда была союзницей. Думаю, что и эта зима будет выигрышной», — поделился он ожиданиями.

Алаудинов указал на дефицит боеприпасов и оружия в арсеналах противника. По его словам, и половина денег Запада до фронта никогда не добиралась, а сейчас ситуация с ресурсами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все хуже.

Командир «Ахмата» отметил, что в рядах украинской армии стремительно падает боевой дух — боевики уже поняли, что не смогут сделать что-то «сверхъестественное» на поле боя.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шойгу рассказал о потерях ВСУ в живой силе и технике за ноябрь.

Тема:
Спецоперация
21 нояб
«Неужели верят?» — в США сделали неожиданное заявление о Путине
21 нояб
Германия поставит Украине системы ПВО IRIS T-SLM и боеприпасы
21 нояб
ВСУ за сутки потеряли до 245 боевиков на донецком направлении
21 нояб
Небо перекрыто: как работают комплексы «Тор-М2» в зоне спецоперации
21 нояб
«Изощренная форма»: Владимиру Зеленскому предрекли трагичный финал
21 нояб
«Целенаправленные удары»: ВСУ открыли «охоту» на мирных граждан с помощью дронов
21 нояб
Не по плану: на Украине пожаловались на сокращение поставок оружия США
21 нояб
«Возникла угроза»: ВСУ испугались перехода конфликта с ВС РФ в другую стадию
21 нояб
Россиянина осудили почти на три года за отказ ехать в зону СВО на Украине
21 нояб
Магия не поможет: в США заявили, что для Украины нет волшебного оружия
-9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.50
-0.62 96.66
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:44
«Будем надеяться»: куда пропала певица Дина Гарипова и что с ней сейчас
17:27
Не совершайте ошибку: как правильно утилизировать просроченные лекарства
17:20
«Вызывают особые чувства»: Путин об операциях, которые детям Газы делают без наркоза
17:13
Пережил предательство жены, пересобрал себя заново: беды Лени Филатова из фильма «Диверсант»
17:02
«Неужели верят?» — в США сделали неожиданное заявление о Путине
16:55
Вычтут всю зарплату? Что будет, если не заплатить налоги до 1 декабря

Сейчас читают

Умирал на глазах у сотен: жители Сызрани чудом спасли сбежавшего...
Азаров заявил, что события 2014 года на Украине надо обстоятельно изучать: «Такое случается раз в 300 лет»
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд