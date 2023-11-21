«Перелом произошел»: в «Ахмате» пообещали серьезные результаты в зоне СВО к весне

Зима всегда была союзницей русских солдат. Каких новостей с фронта ждать в ближайшие месяцы?

Защитники Донбасса в рамках специальной военной операции на Украине покажут «серьезные результаты» уже к весне. Об этом в своем Telegram-канале написал замкомандира второго армейского корпуса, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Перелом уже произошел. <…> Русская зима для нас всегда была союзницей. Думаю, что и эта зима будет выигрышной», — поделился он ожиданиями.

Алаудинов указал на дефицит боеприпасов и оружия в арсеналах противника. По его словам, и половина денег Запада до фронта никогда не добиралась, а сейчас ситуация с ресурсами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все хуже.

Командир «Ахмата» отметил, что в рядах украинской армии стремительно падает боевой дух — боевики уже поняли, что не смогут сделать что-то «сверхъестественное» на поле боя.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шойгу рассказал о потерях ВСУ в живой силе и технике за ноябрь.