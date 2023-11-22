Украина составила Западу «список желаний» на зиму

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Politico: Украина выпрашивает у США радары ближнего действия

Фото, видео: IMAGO/Eric Lalmand / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Самым заветным подарком для киевского режима стали радары ближнего действия Sentinel. Но получат ли их?

Киевские власти составили список пожеланий на зиму по поставкам от своих западных кураторов. На первом месте — средства для борьбы с российским дронами и баллистическими ракетами.

Как пишет издание Politico, речь идет о радарах ближнего действия Sentinel, которые должны будут защитить с воздуха фабрики, где Украина собирается начать производство собственного оружия.

А на фоне нехватки боеприпасов на Украине очень ждут завершения операции в секторе Газа. The Times со ссылкой на военнослужащих ВСУ пишет, что их положение критически зависит от поставок артиллерийских снарядов, взрывчатки, противотанковых комплексов и мин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему западные лидеры зачастили с визитами в Киев.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
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