Российские силы ПВО уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ в зоне спецоперации

МО: ВСУ лишились самолета МиГ-29, комплекса ПВО С-300 и 45 беспилотников
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Вместе с тем украинские войска понесли потери в живой силе.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в зоне спецоперации в живой силе и технике. Наши бойцы в том числе уничтожили самолет МиГ-29 противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Вместе с тем оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск РФ уничтожили склад ВСУ, ЗРК С-300, а также было нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах.
Читайте также
Мощные пушки «Гиацинт-Б» наносят удары по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Также российским бойцам удалось ликвидировать 45 дронов ВСУ в районах Марьинки ДНР, Верхнекаменки и Меловатки ЛНР, Пшеничного и Мирного под Запорожьем, а также в населенных пунктах Ольшана, Двуречное Харьковской области и Саги, Змиевка под Херсоном.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
Огневой рубеж: как работают танкисты под Угледаром
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что ЗРК «Тор» с легкостью уничтожает украинские беспилотники в зоне СВО.
- 22 нояб
- «До чьего конца?» — Зеленского отчитали за слова о действиях Киева
- 22 нояб
- Путин на G20 призвал к поиску решений по прекращению боевых действий на Украине
- 22 нояб
- «Культ смерти»: Такер Карлсон резко осудил желание Вашингтона поддерживать Киев
- 22 нояб
- «Будет еще больше»: ЕС перевел Украине ноябрьский транш в 1,5 миллиарда евро
- 22 нояб
- «Единое целое»: Лев Лещенко выступил перед российскими военнослужащими
- 22 нояб
- Циничное преступление: новые детали о гибели актрисы Меньших при ударе ВСУ
- 22 нояб
- «Хорошая сделка»: США хотят выйти к Черному морю через Украину
- 22 нояб
- «Не будет единой позиции»: почему сам Зеленский перестает верить в победу
- 22 нояб
- «Это правда»: Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ
- 22 нояб
- «Встретимся на фронте»: первые экс-боевики ВСУ отправились на боевое задание
Читайте также
79%
-0.63 96.26
-0.40
Нашли ошибку?