Сменил газон на поле боя: футболист Соломатин рассказал об участии в СВО

Беспилотники значительно помогают нашим бойцам в зоне СВО. Их активно использует и добровольческая бригада «Эспаньола», состоящая в основном из футбольных фанатов. В ней воюет и бывший игрок сборной России, который сменил футбольный газон на поле боя. Впрочем, и о спорте он не забывает. В этом убедился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На базу бригады «Эспаньола» пришел очередной груз с гуманитарной помощью. Два больших КАМАЗа прислало общество от ФАУ МО ЦСКА. Внутри четыре квадроцикла, десятки коробок с необходимой медициной, генераторы. Разгрузкой командует боец в черной кепке с гербом армейцев с позывным Солома.

Это тот самый Андрей Соломатин, когда-то защитник сборной России, московских ЦСКА и Локомотива, чемпион премьер-лиги в 2003 году. Он много лет выходил на футбольное поле и защищал цвета своих клубов, своей страны.

Теперь Андрей тоже защитник, только в более широком смысле. Он боец добровольческой экспериментальной бригады «Эспаньола». Контракт подписал весной 2022 года.

Но познакомился с подразделением Андрей Соломатин еще до передовой, он много раз приезжал с гуманитарными грузами, помогал фанатам, а после очередного визита решил остаться.

«Если честно, уезжать не хотелось. И с каждым разом сюда приезжал, впитывал в себя эту энергию, энергетику. Когда я играл, парни болели за меня, а сейчас мы должны поддерживать их», — сказал игрок сборной России по футболу в 1998–2003 г. Андрей Соломатин.

Несколько месяцев бригада набирала новых людей, фактически формировалась заново. Пополнение активно тренировали на полигоне. А после они уже заступили на новый и крайне опасный участок фронта, на Артемовское направление. В составе был боец с позывным Солома.

«Мы действительно своими действиями, применением РЭБа, РЭРа и большой упор был сделан группу БПЛА, проявили себя не то что на пять с плюсом, а действительно показали себя фантастически», — отметил Соломатин.

Кадры работы разведчиков и расчетов беспилотников «Эспаньолы» — тяжелая техника противника горела в полях.

Андрей быстро влился в коллектив, освоил военное дело и постепенно привыкал к передовой. В подразделении он пользуется огромным почтением, при этом в службе с остальными на равных.

«К нему огромное уважение, огромнейшее уважение. Когда там были, за ленточкой, тоже, грубо говоря, делили, даже был момент, когда делили один блиндаж с ним. Вместе», — отметил боец медгруппы бригады «Эспаньола» с позывным Фармацевт.

Кроме работы на передовой и службы Андрей Соломатин в ДНР, в Мариуполе не забывает и о футболе. В свободное время он тренирует детей в одной из школ и, конечно же, занимается гуманитарной помощью. Прямо сейчас собирает средства на снаряжение и форму, он хочет быть полезным на всех фронтах.