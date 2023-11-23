Огненная карусель: как артиллеристы защищают рубежи ЛНР от националистов

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Российские артиллеристы защищают рубежи ЛНР от боевиков ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Позиции противника уничтожают самоходки «Мста» и гаубицы Д-20.

В Луганской республике подразделениям националистов противостоят мощные силы артиллерии. Сокрушительные удары на позиции боевиков обрушивают расчеты стационарных гаубиц и самоходных систем. Работая вместе, они создают своеобразную огненную карусель, укрыться от которой трудно даже в укрепленных опорных пунктах. Корреспондент «Известий» Даниил Левин наблюдал за действиями расчетов.

Оглушительный залп сразу трех самоходок «Мста». Пока экипаж перезаряжается, разведчики корректируют цели! Многотонные машины спешно срываются с места! Перемалывают гусеницами и снег, и землю — механики-водители торопятся оказаться в укрытии.

«Можем выехать отработать в течение малого промежутка времени с разных огневых позиций. Отстрелялись с одной огневой позиции, поменяли огневую позицию, отработали с другой огневой позиции. Так постоянно карусель, вот эти движения идет», — говорит боец.

Но не все артиллеристы могут похвастаться такими маневренными орудиями. Крупнокалиберные гаубицы надежно установлены под деревьями. Такие пушки после стрельбы быстро не увезешь. Поэтому работать нужно максимально быстро и внимательно!

В тыл противника! Эта гаубица Д-20 всего в пяти километрах от линии боевого соприкосновения. Цель — один из опорных пунктов ВСУ. С беспилотника фиксируют точные попадания!

Резко изменившаяся погода влияет и на работу расчета. Еще неделю назад в зоне ответственности группировки «Центр» было плюс десять. Сейчас бегать приходится по снегу! А вот маскировка осталась прежней! Защитные сети быстро покрылись белыми хлопьями. Военнослужащим же, по их признанию, стало только привычнее в мороз. Подразделение — из Ханты-Мансийского автономного округа!

Хотя в такую снежную погоду коптеров практически нет, военнослужащие ЦВО все равно постоянно контролируют небо. Специальный прибор обнаруживает беспилотники в радиусе двух километров! Если это произойдет, расчет спрячется в блиндаже. На поверхности останется только боец с противодронным ружьем. Выцеливать «птичку», чтобы артиллеристы снова могли безопасно работать.

Тема:
Спецоперация
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