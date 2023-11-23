Нашли лучшую жизнь: власти Украины запереживали из-за уехавших на Запад граждан

|
Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

FT: киевский режим боится, что потерял уехавших на Запад украинцев навсегда

Нашли лучшую жизнь: власти Украины запереживали из-за уехавших на Запад граждан

Фото: www.globallookpress.com / Oleksii Chumachenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Сколько людей покинуло Незалежную на фоне конфликта?

Украина может потерять навсегда уехавших на Запад на фоне российской спецоперации граждан. Такое опасение высказали министр инфраструктуры Незалежной Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов в беседе с корреспондентом Financial Times.

«Оба выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенности дома удержат граждан от возвращения», — говорится в материале.

Сейчас в Европе живут от пяти до шести миллионов украинцев. Также один из членов НКО, который работает в Харькове, предположил, что семь миллионов человек могут начать там новую жизнь и уже не вернутся на Украину.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что у украинских беженцев отнимают детей в Европе, причем таких случаев уже десятки.

Тема:
Спецоперация
23 нояб
Путину предложили наделить добровольцев СВО льготами наряду с контрактниками
23 нояб
«Ползают на животе»: девушкам в ВСУ приходится вручную разминировать минные поля
23 нояб
«Образовалась дыра»: решение Германии нанесло серьезный удар по ВСУ
23 нояб
Причина понятна: как украинских дезертиров в тюрьме накопилось на две бригады ВСУ
23 нояб
Он только отметил день рождения: каким был погибший в зоне СВО Борис Максудов
23 нояб
Корреспондент Максудов погиб при атаке ВСУ в Запорожской области
23 нояб
«Если будет уместно»: новый лидер Аргентины начал принимать решения по Украине
23 нояб
Профукал шанс: почему Зеленскому придется подписать капитуляцию перед Россией
23 нояб
Огненная карусель: как артиллеристы защищают рубежи ЛНР от националистов
23 нояб
«Грады» разносят опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
-8° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.16
0.29 96.15
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
Путину предложили наделить добровольцев СВО льготами наряду с контрактниками
12:22
В составе не указано: в пельменях с российских прилавков нашли патогенные бактерии
12:15
«Голландский Трамп» лидирует на выборах в парламент Нидерландов: каких сюрпризов ждать
11:55
Нашли лучшую жизнь: власти Украины запереживали из-за уехавших на Запад граждан
11:41
«Ползают на животе»: девушкам в ВСУ приходится вручную разминировать минные поля
11:35
Вместе под «Джамайку»: спектакль Сукачева «САШАШИШИН» покажут в «Современнике»

Сейчас читают

Придется посидеть: что сейчас с инфоцыганом Аязом Шабутдиновым
Тело женщины рядом и записка: что известно о смерти актера Белецкого в Индии
Вышел из тюрьмы и угодил на тот свет: история одного жестокого убийства
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд