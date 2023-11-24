Дал заднюю: боевик ВСУ проехал по сослуживцам на БТР при стремительном отступлении
Боевик ВСУ проехал по сослуживцам на БТР при отступлении
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Конфуз произошел на купянском направлении.
Американская бронетехника на службе ВСУ неожиданно дала задний ход и даже проехала по своим. Конфуз произошел на купянском направлении.
Бронемашина поначалу попыталась атаковать позиции российской армии. Но, потерпев неудачу, водитель решил как можно быстрее уехать с поля боя и не заметил сослуживцев.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что позиции боевиков ВСУ разбили в районе Берестового в ДНР.
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