Позиции боевиков ВСУ разбили в районе Берестового в ДНР

Сразу несколько позиций ВСУ разгромили наши военные в районе села Берестового в ДНР. По местам дислокации противника ударили барражирующими боеприпасами.

Этими кадрами поделилось Министерство обороны. Накануне там сообщали, что за сутки украинские боевики потеряли на донецком направлении больше сотни солдат убитыми и ранеными.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танкисты армии России уничтожили группу диверсантов ВСУ.