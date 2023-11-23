Позиции боевиков ВСУ разбили в районе Берестового в ДНР
По местам дислокации противника ударили барражирующими боеприпасами.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
Сразу несколько позиций ВСУ разгромили наши военные в районе села Берестового в ДНР. По местам дислокации противника ударили барражирующими боеприпасами.
Этими кадрами поделилось Министерство обороны. Накануне там сообщали, что за сутки украинские боевики потеряли на донецком направлении больше сотни солдат убитыми и ранеными.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что танкисты армии России уничтожили группу диверсантов ВСУ.
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