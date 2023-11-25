Так работают штурмовики Су-25. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 26 0

Минобороны показало работу штурмовиков Су-25 в зоне СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают громить противника.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Штурмовик Су-25

На этих кадрах экипажи штурмовой авиации выполняют боевые задачи на южно-донецком направлении. Бойцы нанесли ракетные авиационные удары по позициям ВСУ.

После выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Наш бронепоезд «Енисей»

А на этих кадрах уже показана боевая подготовка экипажа специального поезда «Енисей» на одном из полигонов тыловой зоны СВО.

Именно там военные железнодорожники продолжают совершенствовать боевые навыки в применении штатного вооружения бронепоезда «Енисей», а также отрабатывают действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне спецоперации.

Имеющаяся в штате бронепоезда боевая машина пехоты БМП-2 может быть использована не только как статичная огневая точка, но и в качестве подвижного огневого средства и транспорта для перевозки десанта.

Тема:
Спецоперация
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