Класс превосходства: в США обеспокоены масштабом выпуска ракет для «Искандеров»

MWM: Россия увеличила производство ракет для комплекса «Искандер-М»
Фото: П/с Балтийского флота РФ / ТАСС
Теперь ВС России могут массировано применять боеприпасы в зоне спецоперации. На что оно способно?
Россия развернула масштабное производство ракет для ОТРК «Искандер-М». Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.
«„Искандер-М» относится к важному классу вооружений, по которому Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией», — говорится в публикации.
Указывается, что после начала Россией спецоперации на Украине производство ракет для ОТРК увеличилось в несколько раз. И это позволяет нашим военным массированно использовать «Искандер-М» без опасений, что боеприпасы закончатся. Причем масштаб такой, что Москва даже может начать активные поставки ОТРК за рубеж.
Ракеты «Искандера-М» — особый вызов для обороны ВСУ, поскольку они способны нести специальные проникающие боеголовки. Боеприпасы также способны осуществлять сложные маневры, из-за которых их очень сложно перехватить.
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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине озвучили новые угрозы Крымскому мосту.
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